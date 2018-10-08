T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçaklar Suudi Arabistanlı bir şirketin

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SUUDİ  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan'dan Atatürk Havalimanı'na inen  2 uçağın Riyad merkezli özel VIP uçuşları düzenleyen bir  şirkete ait olduğu öğrenildi

08 Ekim 2018 19:29

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SUUDİ  gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan\'dan Atatürk Havalimanı\'na inen  2 uçağın Riyad merkezli özel VIP uçuşları düzenleyen bir  şirkete ait olduğu öğrenildi.


 

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad merkezli olan şirket, iş seyahatlerinde tercih ediliyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de kaybolmasının ardından birer saat arayla Atatürk Havalimanı’na gelen Gulfstream 4 tipi HZ-SK1 ve Gulfstream G450 tipi HZ-SK2 iki uçak bu şirketin filosunda yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA SUUDİ  gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan BaşkonsolosluğuArabistan Atatürk HavalimanıRiyadVIPArabistanınGazeteci Cemal KaşıkçınınEkimdeAtatürk HavalimanınaGulfstream 4 tipi HZSK1G450
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24