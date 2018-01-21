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Uçaklar havadan, ÖSO karadan vuruyor

Hasan KIRMIZITAŞ- İrfan SAPMAZ/AZEZ (Suriye), (DHA)- TÜRKİYE’nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD’ye ait bölgeler bugün de savaş uçakları tarafından bombalandı

21 Ocak 2018 19:59

Hasan KIRMIZITAŞ- İrfan SAPMAZ/AZEZ (Suriye), (DHA)- TÜRKİYE’nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD’ye ait bölgeler bugün de savaş uçakları tarafından bombalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarafından havadan harekat düzenlenen bölgeler, karadan da ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri tarafından ateş altına alınıyor.
Son günlerde gözlerin çevrili olduğu Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik operasyon dün akşam saatlerinde TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile başladı. Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilk etapta PYD’nin Afrin ve çevresindeki bölgelerinde bulunan 100\'ün üzerinde mevzi, karargah ve deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatı ardından gece saatlerinde Afrin ve çevresindeki bölgelerden Azez’e yönelik çok sayıda havan saldırısı düzenlendi. Saldırıları sınır hattında konuşlu olan ÖSO güçleri ağır silahlarla, Türkiye sınırındaki birlikler ise Fırtına obüsleri ile karşılık vererek püskürttü.
ÖĞLE SAATLERİNDE UÇAKLAR YİNE VURDU
Sabah saatlerinden itibaren Afrin’e en yakın noktada bulunan Suriye’nin Azez kentinde hareketlilik başlandı. Kentte bulunan ÖSO grupları, kontrol noktalarında eli silahlı olarak Afrin ve çevresindeki bölgeleri takip etmeye başladı. Öğle saatlerinde Türk savaş uçakları Afrin’in çevresinde bulunan PYD denetimindeki Maranez, Ayn Dakka ve Minnag bölgelerini yeniden ateş altına alındı. Türk savaş uçaklarının bombaladığı bölgelerden yükselen dumanlar Azez’den de net şekilde görüldü. Azez sınırında kontrol noktalarında bekleyişini sürdüren ÖSO güçleri de hava harekatı ardından bazı noktalardan PYD’lilerin yaptığı taciz ateşlerine ağır silahlarla anında karşılık verdi.

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