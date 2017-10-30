Uçakla bombalı saldırı planlayan DEAŞ'lı sanık "ÖSO'ya gittim DEAŞ'a takas edildim"

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul\'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3\'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın, 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. sanıklardan Zelimkhan TsaysaevÇeçenistan\'dan Özgür Suriye Ordusu\'na katılmak için gittiği Suriye\'de yaralanarak esir alındığını sonra da DEAŞ\'a takas edildiğini anlattı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahekemesindeki duruşmada haklarında 15 yıla kadar ağır ceza istenen tutuklu sanıklar Fatma Altıntaş, Bekkhan Alimkhanov, Zelimkhan Tsaysaev, Hassan Orstho, Salman Dakaev, Kyuri Khatsaev ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu kadın sanıklar Aza Bepcahoba ve Zukra Borchashvili ise cezaevinde beraber kaldıkları çocuklarının yanlarında getirilmemesi üzerine duruşmaya gelmedikleri iddia edildi.

\"ÖSO\'YA KATILMAK İÇİN GİTTİĞİM SURİYE\'DE DEAŞ\'A TAKAS EDİLDİM\"

Tutuklu sanık Zelimkhan Tsaysaev, \"İddia edildiği gibi Zelimkhan Tsaysaev ben değilim. Benim adım Yusuf... Fotoğraflardaki kişi ben değilim\" dedi. Çeçenistan\'da iki savaş gördüğünü bu nedenle de savaşın ne olduğunu bildiğini dile getiren Tsaysaev, \"Suriye\'de Esad müslümanlara zulüm ediyordu. Çeçenistan\'da da bize zulüm yapıldığı için oradaki müslümanlara yardım etmek için Özgür Suriye Ordusu\'na katıldım. Ancak silah kullanmadım. Orada ekmek fırınında çalıştım. Daha sonra bir grubun saldırması üzerine ayağımdan yaralandım ve esir alındım. Beni esir alanlar Çeçen olduğum için, DEAŞ\'la takas ettiler. Ben de hayatta kalmak için bu takası kabul ettim. İyileştikten sonra da kaçakçılarla anlaşarak önce Kilis\'e ardından da İstanbul\'a geçtim\" diye konuştu.

EVDE BULUNAN MAKET UÇAKLARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Hassan Orstho da, söz konusu maket uçakların kaldığı evdeki kiler de bulunduğu hatırlatarak, evin sadece iki odasını kiraladığını, diğer odaların ise kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Sanık Orstho, suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

MAHKEME 8 SANIĞIN TUTUKLUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Diğer sanıklarda tercüman aracılığıyla mahkeme heyetine savunmalarını sunarak iddianamedeki atılı suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini ilişkin beyanda bulundu. Duruşma savcısı sanıkların üzerilerin atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN...

İddianamede, DEAŞ\'ın maket uçaklarla Türkiye\'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye\'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu, uçakların sipariş usulü elde edildiği, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ\'ın Türkiye\'ye eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulandı. Şüphelilerin bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.