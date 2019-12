Uçak yolcusuna parfüm yasak!

İç ve dış hat uçuşlarında yolcuların el bagajlarındaki sıvılara, 1 Mart'tan itibaren sınırlama geliyor.



Yolcular, 20x20 santimetre boyutlarında ağzı kilitli şeffaf plastik poşet içerisinde, her birinin hacmi 100 mililitreyi geçmemek üzere sıvı, jel veya aerosol bulundurabilecek.



Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) hava meydanlarına gönderdiği genelgeye göre, 1 Mart'tan itibaren Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kuralları gereğince hava yolu ile seyahat edecek yolcuların uçak içinde yanlarında bulunduracakları el veya kabin çantalarında taşıyabilecekleri sıvılarda kısıtlamaya gidilecek.



Yolcuların seyahatleri sırasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmaları yasaklanmayacak ancak sıvıların miktarı kısıtlanacak.



Her yolcu, 20x20 santimetre boyutlarında ağzı kilitli şeffaf plastik poşet içerisinde, her birinin hacmi 100 mililitreyi geçmemek üzere sıvı, jel veya aerosol bulundurabilecek.



1 Mart'tan itibaren başlatılacak uygulama şöyle olacak:



"Her yolcu 1 adet plastik poşet taşıyabilecek. Poşet içerisinde konulan her bir ürün maksimum 100 mililitre olacak. İçindeki miktara bakılmaksızın kabı 100 mililitreden büyük ürünlerin güvenlik noktasından geçirilmesine izin verilmeyecek.



Yolcuların el çantalarındaki sıvı ürünleri son güvenlik kontrol noktasında göstermeleri ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları gerekecek.



Uçak altı bagajlarda herhangi bir sıvı kısıtlaması uygulanmayacak."



Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya giren kısıtlamaları göz önünde bulundurarak sıvı ürünleri uçak altı bagajlarına koymaları öneriliyor.



Bebeklere ve yaşlılara istisnalar uygulanacak



Bebek ile seyahat eden yolcular ile hasta yolculara durumları göz önünde bulundurularak kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacak.



Bebekli yolcuların yanlarında seyahat süresince yetecek miktarda mama veya süt bulundurmalarına ve ilaç kullanımı zorunlu olan yolcuların seyahat süresince yeterli olacak miktarda ve orijinal ambalajında olmak kaydıyla ilaç bulundurmalarına izin verilecek.



Ancak son güvenlik kontrol noktasında söz konusu yolculardan mamayı/ilacı tatmaları ya da hastalığı/ilaç kullanım zorunluluğunu belgelendirmeleri

istenebilecek.



Makyaj malzemesi de kısıtlı



Genelgede, kısıtlamaya dahil olan sıvılar şöyle sıralandı:



"Su, şurup, içki dahil her türlü sıvı, kremler, losyonlar, yağlar (kozmetik yağlar dahil), parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç), tıraş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler, reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler, kontak lens sıvıları, şampuanlar ile bu maddelere benzeyen diğer maddeler."



Gümrüksüz mağazadan veya uçuş esnasında satın alınan sıvı ürünler, görevli tarafından faturası ile birlikte özel poşete konulacak ve poşetin ağzı yapıştırılacak. Poşetin, uçağa alınmasına faturası kontrol edildikten sonra izin verilecek.



Ayrıca, son varış noktasına başka bir havaalanında aktarma yaparak seyahat ediliyorsa son inilecek havaalanına kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alışveriş torbasının açılmaması gerekiyor. Aksi halde aktarma yapılan havaalanında poşetin içeriğine el konulabilecek.