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Yaşam
BBC Türkçe

Uçak yolcusu bir kutu birayı bagaja verdi

Avustralya'da bir yolcu, 4 saatlik iç hat yolculuğunda bir kutu birayı uçağın bagajına vermeyi başardı. Bira kutusu, tüm diğer bagajlardan önce havaalanındaki bantta belirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da bir yolcu, 4 saatlik bir iç hat uçuşunda bir kutu birayı uçağın bagajına vermeyi başardı.

Dean Stintson adlı yolcu, bir arkadaşıyla birlikte şaka için bunu planladıklarını söyledi.

Bira kutusu, Melbourne'den başlayan 4 saatlik yolculuktan sonra açılmamış ve etiketli bir şekilde Perth Havaalanı'ndaki bagaj bandına ulaştı.

Qantas Havayolları diğer yolcuların da aynı şeyi yapmasını istemediklerini belirtti.

Bir şirket sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu adam bunu başardı, ünlü oldu ve bugün internette en çok konuşulan kişi. Artık konu kapandı" dedi.

Stinson, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada kutusunun sağ salim gelmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı ve "Mükemmel durumdaydı" diye de ekledi.

Şirket, uçağın bagajına verilen bagaj için ek ücret almıyor.

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