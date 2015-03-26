Uçak yolculuğu ne kadar güvenli?



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl dünya çapında 641 kişinin hayatını kaybettiği 12 ölümcül uçak kazası yaşandı. 2009 ile 2013 yılları arasında yılda ortalama 19 ölümcül uçak kazası meydana gelirken, ortalama ölü sayısı 517 olmuştu. Aynı raporda yer alan bir başka bilgi, 2014 senesinde her 4,4 milyon uçuştan birinin kaza ile sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu da kaza oranının bir milyonda 0,23 olduğu anlamına gelmekte. IATA'dan yapılan açıklamada, bu veriler doğrultusunda 2014 yılının, havayolu seyahati tarihinin en az kaza yaşanan senesi olduğu vurgulanıyor.

IATA Başkanı Tony Tyler, 9 Mart'ta Hong Kong'ta yaptığı bir konuşmada uçuş güvenliği ile ilgili konuların, senenin büyük bölümünde gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor olmasına rağmen uçakla seyahatin hala en güvenli yolculuk biçimi olduğunu dile getirmişti. Tyler ayrıca, MH370 uçuş numaralı Malezya Havayolları'na ait uçağın uçuş esnasında radarlardan kaybolmasının ve bugüne dek bulunamamasının ardından uçak sanayinin, uçakların daha iyi takip edilebilmesi yönündeki çalışmalarına ivme kazandırdıklarını da duyurdu.

Ukrayna'da vurulan yolcu uçağı

Malezya Havayolları geçen yıl ayrıca bir başka trajik olayla ikinci kez gündeme gelmişti. Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürülen MH17 uçuş numaralı uçağın düşüşü IATA'nın raporlarında, kaza sonucu düşmediği için bu başlık altında değerlendirilmiyor. Ukrayna hükümeti ve Batı ülkeleri uçağın vurulmasından Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu tutarken, Moskova sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu öne sürüyor.

Kazalar ile ilgili araştırmalar yapan uzmanlara göre uçak kazası sonucu ölme riski nerede ise yok denecek kadar düşük. Buna rağmen titizlikle araştırılması gereken noktaların varlığına da dikkat çekiliyor. Sektörün sağlığı açısından gelecekte kaza sebeplerinin tekrarlanmaması için en küçük olaylar bile mercek altına alınıyor.

Tenerife trajedisi

Avrupa'da yaşanan son büyük uçak kazası 27 Mart 1977'de meydana geldi. İspanya'nın Tenerife Havaalanı'nda kalkış yapan KLM Havayolları'na ait Boeing 747 tipi bir uçakla, aynı pistte duran Pan Am Havayolları'na ait bir başka Boeing 747 tipi uçağın çarpışması sonucu 547 kişi hayatını yitirdi. Bu kaza, sivil havacılık tarihinde, terör saldırısı olmadan yaşanan kazaların en ağırı olarak kabul ediliyor.

IATA verileri, 2014'ün yolcu sayısı açısından da rekorun kırıldığı bir yıl olduğunu gösteriyor. Buna göre şubat ayı başından yıl sonuna dek yaklaşık 3,3 yolcu havayolu ile seyahat etti. Yolcu sayısının böylelikle bir önceki seneye oranla 170 milyon arttığı belirtiliyor.