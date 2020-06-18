Uçak ve otobüs bileti olanlar sokağa çıkma kısıtlamasında ne yapacak?

İçişleri Bakanlığı, önümüzdeki iki hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) günlerinde 81 ilde kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İçişleri'nin genelgesine göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde normalleşme dönemine girildiğinde şehirlerarası yolculuk planı yapan vatandaşlar, yasağa tabi olmayacaklar.

Genelgeye göre, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Kısıtlama hangi saatler arasında?

LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında da 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.