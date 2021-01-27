Uçak üreticisi Boeing, rekor düzeyde zarar açıkladı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 2020'de 12 milyar Dolar ile rekor düzeyde zarar açıkladı.

Şirket, üçüncü kez piyasaya sürülmesi ertelenen 777X'ler için de 6,5 milyar dolar ceza ayırdığını duyurdu.

Boeing Co 2020'de 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıklarken; piyasaya sürümünü yeniden ertelediği 777X programı için de bilançosunda 6.5 milyar dolar ceza ayırdı.

Koronavirüs krizi nedeniyle havacılık sektörünün en geniş uçaklarına yönelik talep düşüşü ivme kazanırken, müşterilerinin uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçak alımlarını ertelemesi Boeing'in nakit akışını azaltıyor.

Piyasaya sürülmesi beklenen uçak ertelendi

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Boeing, 777'lerin daha büyük bir versiyonu olan 777X'lerin 2023'ün sonunda piyasaya sürülmesini beklediğini açıklayarak uçağın piyasaya sürülmesini üçüncü kez ertelemiş oldu.

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