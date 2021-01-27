AB Havacılık Güvenlik Kurumu, iki kez kaza yapan Boeing 737 Max'ların tekrar uçmasının güvenli olduğuna karar verdi

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Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Kurumu(EASA), geçen yıllarda yaptığı iki kazadan sonra dünya genelinde yere indirilen 737 Max tipi Boeing uçaklarının tekrar uçmasının güvenli olduğuna karar verdi.

Uçakların 22 aydır Avrupa'da uçması yasaktı.

EASA, "Uçağın güvenli olduğuna eminiz. Bu onay vermek için ön koşulumuzdu. Uçaklar hizmete tekrar başlarken 737 Max'ların durumunu yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

EASA, Boeing'in uçağı daha da güvenli hale getirmek için çalışacağını söyledi.

2 defa kaza yapan ve 346 kişinin ölümüne sebep olan 737 Max'ların Kuzey Amerika ve Brezilya'da tekrar uçmasına geçen haftalarda izin verildi.