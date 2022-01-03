Uçak tuvaletinin çöpünde bulunan bebek kurtarıldı

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta uçaktaki tuvaletin çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeğin annesi olduğu tespit edilen 20 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

BBC'de yer alan habere göre, 1 Ocak'ta Air Mauritius'a ait bir uçak Madagaskar'tan Mauritius'a indi. Havalimanı görevlilerinin uçakta yaptığı rutin kontrol sırasında uçak tuvaletindeki çöpte yeni doğmuş bir bebek görüldü. Acil hastaneye götürülen bebeğin son durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uçakta bulunan yolculara yapılan sorgu sonunda başta bebeğin annesi olduğunu reddeden 20 yaşındaki kadına yapılan testler sonucu annesi olduğu doğrulandı. Kadın hastanede gözaltına alındı.

Uçakta doğum yaptığı tespit edilen Madagaskarlı kadının iki yıllık çalışma izniyle Mauritius'a geldiği öğrenildi.