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BBC Türkçe

Uçak tuvaletinde öğrencisiyle seks yapan öğretmene meslekten men cezası

İngiltere'de, okul gezisi sırasında bir öğrencisiyle uçağın tuvaletinde seks yapan öğretmen meslekten ihraç edildi. 28 yaşındaki Eleanor Wilson bugüne dek suçlamaları reddetmiş, okulu ise geçen yıl onun görevine son vermişti.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de, okul gezisi sırasında bir öğrencisiyle uçağın tuvaletinde seks yapan öğretmen meslekten ihraç edildi.

Bristol kentindeki bir okulda görevli 28 yaşındaki öğretmenin adının Eleanor Wilson olduğu açıklandı.

Eleanor Wilson'ın öğrencisini uçak yolculuğu sırasında önce öptüğü, sonra da onunla birlikte içki içtiği belirlendi.

Ağustos 2015'te yaşanan olayı soruşturan komite, Wilson'ın daha sonra öğrencisi ile cinsel ilişkiye de girdiğini tespit etti.

Wilson'ın öğrencisinden ilişkilerini gizlemesini ve daha sonra olayı soruşturmaya başlayan yetkililere yalan söylemesini istediği ortaya çıktı.

Davranışı "profesyonel açıdan kabul edilemez" bulunan öğretmen bir daha asla mesleğine geri dönemeyecek.

Eleanor Wilson bugüne dek suçlamaları reddetmiş, okulu ise geçen yıl onun görevine son vermişti.

Wilson, meslekten ihraç kararının çıktığı komite oturumuna ise katılmadı.

Öğrencinin ve okulunun adı ise kamuoyuna açıklanmadı.

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