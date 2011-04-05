-UÇAK TRAFİĞİ ARTIYOR ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Bu yılın ilk 3 aylık döneminde uçak trafiği yüzde 14,4, yolcu trafiği yüzde 13,7 ve yük trafiği yüzde 6,3 arttı. Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen ayın yolcu ve uçak trafiği istatistiklerine yer verildi. Buna göre, Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiğinin artış eğilimi Mart 2011'de de sürdü. Geçen ay itibarıyla uçak trafiği bir önceki yılın mart ayına göre iç hatlarda yüzde 14,9 artışla 43 bin 909, dış hatlarda yüzde 11,7 artışla 28 bin 1'e çıktı. Uçak trafiği toplamda yüzde 13,6 artışla 71 bin 910'a yükseldi. Mart 2011 itibarıyla havalimanı ve havaalanlarında toplam 7 milyon 319 bin 898 yolcuya hizmet verildi. Yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artış kaydedildi. 2011 yılı Mart ayında yük taşımacılığı da yüzde 4,3 artışla 138 bin 450 ton olarak gerçekleşti. Birçok ülkede yaşanan olumsuz politik şartlar nedeniyle mart sonunda Türkiye hava sahasından üst geçiş yapan uçakların sayısı yüzde -6,1 azalarak 64 bin 85 oldu. Havalimanlarının yolcu trafiği artış oranları dikkate alınarak yapılan sıralamalara göre, dış hat gelen-giden yolcu trafiğinde Trabzon Havalimanı'nda yüzde 51, iç hat gelen-giden yolcu trafiğinde Antalya Havalimanı'nda yüzde 26,2 artış gerçekleşti.