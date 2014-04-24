Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 17. kez seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Festival 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Tiyatro, fotoğraf sergisi, kahkaha yogası, organik mutfak, yapımcılık atölyesi, film okuma, dans gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan festival de 108 film gösterimi yapılacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 42 ülkeden 108 filmi izleyicilerle buluşturacak. 16 bölümden oluşan festival programında Rotterdam, Toronto, Cannes, Berlin gibi dünyanın önemli festivallerinde yarışan yepyeni filmler Ankaralı sinemaseverleri bekliyor. Festival bu yıl Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 100 konuk ağırlamaya hazırlanıyor.

Festivalin bu yılki ödülleri 8 Mayıs’ta Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde gerçekleşecek olan Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak. “Uçan Süpürge Onur Ödülü” Türkiye Sineması’na 1950li yıllardan itibaren emek vermiş, 170’den fazla filmle beyazperdede görünmüş bir yıldıza, Muhterem Nur’a veriliyor. “Bilge Olgaç Başarı Ödülleri” ise farklı dallarda altı kadına verilecek: Sinema yazarı Alin Taşçıyan, kurgucu Çiçek Kahraman, sanat yönetmeni Natali Yeres, yönetmen Nezahat Gündoğan, oyuncu Şebnem Sönmez ve yapımcı Zeynep Özbatur Atakan. “Tema Ödülü” ise LİSTAG ve “Benim Çocuğum” belgeseline gidecek.

Zeynep Özbatur’la kadınlar için yapımcılık atölyesi

Yapımcılık alanında kadınların var olabildiğini, sinema sektöründe sözünün geçtiğini kanıtlayan yapımcı Zeynep Özbatur Atakan bu yıl Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün sahiplerinden biri olarak festivalin konuğu olacak. Festival programı kapsamında YapımLab işbirliğiyle 9 Mayıs’ta Zeynep Özbatur Atakan’ın moderatörlüğünde “Kadınlar için Yapımcılık Atölyesi” gerçekleştirilecek.

Film okuma atölyesi

SİYAD’ın ilk kadın başkanı olan Alin Taşçıyan geçtiğimiz günlerde FIPRESCI Başkanlığı’nı da devraldı ve bu göreve seçilen ilk kadın oldu. Alin Taşçıyan sinema yazarlığına getirdiği feminist yorumla kadınların beyazperdedeki temsiline başka türlü bakmanın mümkün olduğunu gösteren, film tarihini ve teorisini en iyi bilen eleştirmenler arasında sayılıyor. Bu işe gönül vermekle kalmayıp kadınların bu mesleği seçmesinde rol modeli olan, film eleştirmenliğinin ilk koşulunun sinemayı sevmek olduğuna hep yürekten inanan Alin Taşçıyan, 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü alacak. 10 Mayıs’ta ise SİYAD işbirliğiyle “Kadınlar için Film Okuma Atölyesi” yapacak.

Kadınlar için senaryo atölyesi

2011’de Canavarlar Sofrası’na birlikte imza atan Ramin Matin ve Emine Yıldırım, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü alan filmleri “Kusursuzlar” ile festivalin bu yılki konukları arasındalar. Kusursuzlar, 30’lu yaşlarını süren iki kız kardeşin travmatik ilişkisini odağına alıyor. Filmin senaristi ve yapımcısı Emine Yıldırım 11 Mayıs’ta Senaryo Atölyesi gerçekleştirecek.

‘Kadınlık halleri’ atölyeleri

Festival haftası boyunca her gün Buğday Derneği işbirliğinde atölyeler gerçekleştirilecek. Festival programının en keyifli bölümlerinden biri olan “Kadınlık Halleri”nde herkese uygun bir atölye var. Nihal Poyraz Temürcü ile “Doğal Merhem Yapımı”, Arzu Çol ile “Tohumu Pişirmek: Bir Arzu Nesnesi Olarak ‘Yemek’in Tarihi”, Eda Atay ile “Gülme Yogası”, Elif Zilan ile “Büyülü Dans "Dişil Enerji Aktivasyon Atölyesi”, Canan Tüzel Okyay ile “Enerji ve Farkındalık için Fiziksel Devinim ve Dans”, Esra Debreli Deniz ile “Hikayelerle İçe Yolculuk” festival izleyicileri için olduğu kadar festival ekibi için de keyifli bir deneyim vaat ediyor.

Direniş’in kadınları fotoğraf sergisi

Festival programında her yıl farklı bir sergiye yer veren Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl “Direniş’in Kadınları Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. SolfaSol gazetesi işbirliğiyle gerçekleştirecek sergi 10-17 Mayıs tarihleri arasında Goethe Institut Ankara’da (Alman Kültür Merkezi) ziyaret edilebilir.

Evim! Güzel Evim!

2012 yılında Uçan Süpürge Bilge Olgaç Ödülü’nü alan Füsun Demirel, bu kez yeni oyunu Evim! Güzel Evim! ile festivale konuk oluyor. Demirel’in uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine döndüğü bu oyun, BuluTiyatro tarafından Ebru Nihan Celkan’ın rejisiyle seyirciyle buluşuyor. “Evim Güzel Evim” 13 Mayıs’ta Yenimahalle Belediyesi işbirliğiyle, 14 Mayıs’ta da Altındağ Belediyesi işbirliğiyle mahallelerde sahnelenecek.

Festival programının tanıtımı 26 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Kuğulu Park’ta Basın Toplantısı ile duyurulacak.