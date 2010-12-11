-UÇAK SEFERLERİNE KAR ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Avrupa ve Türkiye'deki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazı seferler de gecikmeli olarak yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dış hatlarda THY'nin TK 1821 ve TK 1822 Paris ile TK 1942 Brüksel seferleri iptal edildi. İç hatlarda ise Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan İstanbul'a yapılması planlanan seferler, bu illerdeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu arada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği normal seyrinde devam ederken, karşı limanlardan kaynaklanan nedenlerle bazı dış ve iç hat uçak seferlerinde de gecikmeler yaşanıyor. -KADİR TOPBAŞ- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kentteki elverişsiz hava koşullarıyla ilgili, ''İnanıyorum ki şehirde geçmiş yıllarda başarılı bir çalışma sergileyen ekibimiz, bu süreçte de İstanbullulara kar yağışlarında kaos yaşatmayacak'' dedi. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelede çok ciddi araç gereçlere sahip olduğunu, bu araç ve gereçlerin kullanımı ile geçmiş yıllarda şehirde sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Topbaş, dün gerçekleştirilen bir toplantıda karla mücadele hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti. Topbaş, ''Karla mücadele ekibimiz, şu anda 772 araçla birinci öncelikli bölgeler başta olmak üzere kentin önemli noktalarında bulunmaktalar'' dedi. Kadir Topbaş, ''Biz İstanbul'da ciddi bir mücadele yapıyoruz ama bu mücadele esnasında vatandaşların da bizlere yardımcı olmalarını özellikle kar yağışı sırasında evlerinin, mağazalarının önlerini temizlemelerini arzu ederiz. Dünya artık böyle, New York'ta, Londra'da ve diğer Avrupa ülkelerinde böyle...'' diye konuştu. Bir sıkıntı yaşanmadan bu çalışmaları sürdüreceklerine inandığını kaydeden Topbaş, gerekli solüsyonların hazırda bekletildiğini, ciddi bir solüsyon stoku bulunduğunu bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, dünkü ciddi fırtına sonucu 23 evin çatısının uçtuğunu, bu konuda gerekli müdahalelerin yapıldığını ve Alibeyköy'de de 15 evsiz vatandaşa sahip çıktıklarını aktardı. Topbaş, ''Kışa hazır olduğumuzu, hazırlıklarımızı yaptığımızı söylemek istiyorum. Bunu ancak vatandaşlarımızın desteğiyle başarabiliriz'' dedi. -ESKİŞEHİR-BURSA YOLU KONTROLLÜ AÇILDI- Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan karayolları, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yollarda iş makineleriyle kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasını araçlarında bekleyen vatandaşlar, Eskişehir-Kütahya karayolunun kontrollü olarak trafiğe açılmasının ardından yollarına devam etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Eskişehir-Bursa ve Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolları da trafiğe açıldı. Kar yağışının halen devam ettiği bu karayollarını kullanan sürücülere, buzlanmadan ötürü yavaş seyretmeleri, araçlarında takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısı yapılırken, lastiklerinde zincir bulunmayan araçların yolu kullanılmasına izin verilmedi. -MUĞLA'YA MEVSİMİN İLK KARI- Muğla'da aralıksız devam eden kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkilerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Kar yağışının başlamasının ardından Muğla kent merkezinde yaşayan vatandaşlar kar yağışını izlemek amacıyla otomobilleriyle bölgeye geldiler. Karla kaplanan otomobillerinin üzerine ''11 Aralık 2010 Muğla'' yazan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. - BODRUM'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR - Bodrum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede rüzgarın hızı saatte 55 kilometre, hava sıcaklığı ise 7 derece ölçülüyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşeceği ve yağış beklenmediği bildirildi. Öte yandan yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle tekne sahiplerini denize açılmamaları konusunda uyardı. Bu arada balıkçı teknelerinin de şiddetli rüzgar nedeniyle açılmadıkları, limanda bekledikleri ve tedbir aldıkları gözlendi. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.