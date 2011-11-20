-Uçak seferi olumsuz havadan etkilendi ELAZIĞ (A.A) - 20.11.2011 - Anadolu Jet'in bugünkü Elazığ-Ankara seferini yapması planlanan uçak, Ağrı'daki olumsuz hava koşulları dolayısıyla kalkış yapamadığı için Elazığ'a gelemeyince, yolcular başka bir uçakla gönderildi. THY Elazığ İl Müdürü Kuddusi Demir, Ağrı'dan havalanarak Ankara'ya, oradan da Elazığ'a gelmesi planlanan Anadolu Jet'in bugünkü Elazığ-Ankara seferini yapacak uçağın, Ağrı'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkamadığını bildirdi. Kurumun Ağrı'daki uçağın kalkamamasının ardından hemen yedekteki bir yolcu uçağını Elazığ'a gönderdiğini anlatan Demir, ''Elazığ'da 180 yolcumuz bilet kesmişti, yedek uçağımız ise 149 kişilikti. Uçağın yolcu sayısı diğerinden az olduğu için 31 yolcumuz açıkta kaldı. Bu yolcularımız için hemen bilet iadesi veya Malatya ile Diyarbakır'dan ve sabah saatlerinde Ankara'ya olan seferimiz için tekliflerde bulunduk. Diğer illerden uçmak isteyen yolcularımızı oralara gönderdik, otel talebinde bulunanların ise talepleri karşılandı'' diye konuştu.