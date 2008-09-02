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Yaşam

Uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı. Öğretmen pilot ile öğrencisi kazayı yara almadan atlattı

02 Eylül 2008 03:00

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişe geçen bir eğitim uçağı pistten çıktı. Uçaktaki öğretmen pilot ile öğrencisi kazayı yara almadan atlattı.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, MedAir'e ait olduğu belirtilen Cessna-172 tipi bir eğitim uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişe geçti. Uçak, iniş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkarak durabildi. Uçaktaki öğretmen pilot ile öğrencisinin olayı yara almadan atlattığı, kazanın oluş nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. 

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