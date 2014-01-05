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Dünya

Uçak otoyola acil iniş yaptı, New York çevre yolunda trafik durdu

ABD'nin New York kentinde bir uçağın otoyola acil iniş yapması trafiğin aksamasına neden oldu

05 Ocak 2014 11:35

New York'ta Piper PA-28 tipi bir uçak otoyola acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Connecticut'un Danbury kentinden Özgürlük Anıtı turu için havalanan Piper PA-28 tipi küçük uçakta motor arızası meydana geldi.

Bu nedenle uçak, yerel saatle 15.20 sıralarında Binbaşı Deegan Çevre Yolu'na acil iniş yaptı.

Pilotun yanı sıra 2 yolcunun bulunduğu uçağın inişi sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İnişin ardından uçakta çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle çevre yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

 

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