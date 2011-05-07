-UÇAK MOTORU FABRİKASININ TEMELİ ATILDI İZMİR (A.A) - 07.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uçak motoru fabrikası yatırımının, diğer yatırımcılar tarafından örnek alınması gerektiğini söyledi. Kale Grubu ve ABD'li Pratt&Whitney grubu ortaklığıyla Ege Serbest Bölgesi'nde kurulacak F-135 uçak motoru fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Gül'ün de katıldığı törenle atıldı. Gül, törende yaptığı konuşmada, böyle bir yatırımın yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki gruba da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Gül, İbrahim Bodur ve Kale Grubu'nun, sanayinin kökleşmesine çok önemli hizmetlerde bulunan ender girişimlerden olduğunu, ticarete nazaran daha zor olan sanayiyi tercih ettiğini anlattı. Savunma sanayisinin çok önem verdiğini; tarihi derinliği, büyük coğrafyası ve büyük ordusundan dolayı Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Gül, şöyle konuştu: ''Bunun için çok önemli adımlar atılmıştır, atılan bu adımları destekliyorum. Savunma Sanayii Müsteşarlığını yakından takip ediyorum, başarılarıyla gurur duyuyorum. TAİ, Aselsan, Makine Kimya gibi önemli kuruluşlarımızı devamlı ziyaret ediyor, yaptıkları işleri yakından izliyorum, takdir ediyorum. Özel sektörde de çok önemli gelişmeler görüyoruz şimdi. Kale Grubu'nun 2008'de havacılık sanayinin açılışını İstanbul'da yapmıştık, bugün temel atmayı yapıyoruz. Umuyorum ki çok kısa bir süre içinde tesislerimiz bitecektir ve bunu örnek alan yeni firmalar, içerde ve dışarda çıkacaktır. Bunlar savunma sanayi yatırımları ama sadece askeri konularla, savunma konularıyla bağlantılı görmemek gerekir. Bunlar aynı zamanda ticari konulardır, yatırım konularıdır. ABD Başkanı Sayın Obama, Ankara'yı ziyaret ettiğinde kendisiyle ofisimde konuşurken, iki köklü müttefik ülke olarak ticaretimizin ve karşılıklı yatırımların ne kadar eksik olduğunu, bunda bir aksaklık olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini söylediğimde, konuyu hemen kavramış Beyaz Saray yöneticilerine 'bu işe bakmamız gerekli' demişti. Daha sonra Washington'da Türkiye ile ABD arasında ticaret ve yatırımın artırılması için çok önemli bir protokol yapıldı. İnanıyorum ki tüm bu çalışmalar neticesinde iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım daha da gelişecektir.''