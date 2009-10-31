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Uçak korkusunu Britney'le yeniyor

Güzel aktris Megan Fox, uçak korkusunu Britney Spears dinleyerek bastırdığını açıkladı.

31 Ekim 2009 02:00

Güzel aktris Megan Fox, uçak korkusunu Britney Spears dinleyerek bastırdığını açıkladı.

 3 20 yaşından bu yana uçağa binmenin
kendisi için bir işkence olduğunu belirten Fox, "İşim
gereği sürekli uçağa binmem gerekiyor. Dolayısıyla her uçağa bindiğimde panik atak geçirmek istemiyordum. Sonunda Britney Spears dinlerken ölmeyeceğime ikna ettim kendimi. Batıl inanç gibi bir şey yani. Uçağa biner binmez kulaklıklarımı takıyorum, içim huzurla doluyor" diye konuştu. Son olarak Transformers adlı filmde izlediğimiz Fox, önceki yıllarda anksiyeteyle mücadele etmişti.

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