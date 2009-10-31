Uçak korkusunu Britney'le yeniyor

20 yaşından bu yana uçağa binmeninkendisi için bir işkence olduğunu belirten Fox, "İşimgereği sürekli uçağa binmem gerekiyor. Dolayısıyla her uçağa bindiğimde panik atak geçirmek istemiyordum. Sonunda Britney Spears dinlerken ölmeyeceğime ikna ettim kendimi. Batıl inanç gibi bir şey yani. Uçağa biner binmez kulaklıklarımı takıyorum, içim huzurla doluyor" diye konuştu. Son olarak Transformers adlı filmde izlediğimiz Fox, önceki yıllarda anksiyeteyle mücadele etmişti.