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Yaşam

Uçak köpeklere çarpmamak için tehlike atlatmış İSTANBUL A.A)

19 Ağustos 2011 15:49

-Uçak köpeklere çarpmamak için tehlike atlatmış İSTANBUL A.A) - 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinde kendisine eşlik edecek heyeti taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın, Mogadişu Havaalanına inişi sırasında piste çıkan 4 köpeğe çarpmamak için tehlike atlattığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, THY'nin ''Ordu'' isimli uçağın piste teker koyacağı sırada 4 köpeğin piste fırladığını gören kaptan pilot, köpeklere çarpmamak için uçağı sağ tarafa yönlendirdiği sırada sağ kanadı piste yakın ağaç dallarına çarparak hasar gördü. Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle heyeti götüren Boeing 737-800 tipi uçak, Mogadişu Havaalanı'nda kalırken, milletvekilleri, sanatçılar ve gazetecilerden oluşan yolcuları almak için Atatürk Havalimanından THY'nin Airbus 340 tipi ''Mersin'' isimli uçak Somali'ye gönderildi. Başbakan Erdoğan'ın Somali ziyareti sırasında kendisine eşlik eden ve tehlike atlatan uçaktaki heyet arasında AK Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, İTO Başkanı Nevzat Yalçıntaş, sanatçılar Ajda Pekkan, Sertap Erener, Muazzez Ersoy, Nihat Doğan, gazeteciler ve koruma ekibi ile bazı milletvekilleri de bulunuyordu.

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