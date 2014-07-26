Uçak kazasında ölme ihtimaliniz ne kadar?

Dünya geride bıraktığımız haftalarda art arda gelen uçak kazalarıyla sarsıldı. Ukrayna'da füzeyle vurulan Malezya uçağında 298 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'daki kazada 47 TransAsia yolcusu hayatını kaybetti. Mali'de düşen Air Algerie uçağındaki 110 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulan olmadı.

Fortune Türkiye'de yer alan habere göre 2014 başından bu yana 12 kazada 760 kişi öldü. Sadece geçen hafta uçak kazalarında ölenlerin sayısı, 2013 yılının tamamındaki kazalarda verilen can kayıplarından fazla. Son 10 yılda uçak kazalarında ortalama 376 ölüm oldu. Son 10 yılın en can sıkıcı yılı 321 kazada 934 kişinin öldüğü 2010 oldu.

Evet, kaza haberleri uçakla seyahat planları yapanları huzursuz ediyor.

Peki uçakla seyahat ne kadar riskli, bir uçak kazasında ölme ihtimaliniz yüzde kaç?

PlaneCrashinfo.com sitesinin 1993-2012 arasındaki tüm kaza datalarını girerek yaptığı araştırmaya göre, eğer güvenilir ve büyük bir havayolu şirketiyle uçuyorsanız, her uçuş için kazada ölme ihtimaliniz 4.7 milyonda 1.

Güvenlik açısından sicili kötü bir havayoluyla uçuyorsanız bile ölme ihtimaliniz 2 milyonda 1.

Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin verilerine göre bir ABD vatandaşının yaşamı boyunca uçak veya uzay seyahatinde ölme olasılığı 8 bin 357'de 1.

Buna karşılık sıcak çarpmasından ölüm ihtimali 8 bin 328'de 1. Yaya olarak kazada ölme ihtimali 723'te 1, düşerek ölme ihtimali 152'de 1, zehirlenerek ölme ihtimali 119'da 1. Tabii ki kanser, kalp krizi, içinde bulunduğunuz aracın trafik kazası yapması sonucu ölme ihtimaliniz çok daha yüksek.

Bu rakamların ardından havayolu güvenliği uzmanı Carl Rochelle şu ilginç tespiti yapıyor: "Uçakla yapacağınız seyahatin en tehlikeli bölümü havaalanına gidişinizdir."