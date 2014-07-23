Tayvan'da uçak kazası



Tayvan'da TransAsia Airways'e ait bir yolcu uçağının Tayvan'daki Penghu Adası'na acil iniş yaparken kaza geçirdiği bildirildi. Kazada, uçakta bulunan 4'ü mürettebat 58 kişiden 47'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tayvan Hava Trafiği Kurumu'nun açıklamasında 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Çin devlet televizyonu CCTV, uçağın fırtına nedeniyle iniş pistine inmeyi başaramadığını ve zemine sert bir şekilde çarparak bir köye indiğini bildirdi.

Kazanın nedeni ile ilgili incelemelerinin sürdüğünü kaydeden Tayvanlı yetkililer, kazaya kötü hava koşullarının neden olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Uçağın acil iniş yapmak istemesinden kısa bir süre önce Tayvan üzerinden 'Matmo' tayfunu geçmişti. Şiddetli rüzgar ve yağmura yol açan tayfun yüzünden Tayvan'da 13 kişi yaralanmıştı.

Tayfun nedeniyle 366 bin hanenin elektriksiz kaldığı, okullar ve resmi kuruluşların da tatil edildiği ifade ediliyor.

Tayvanlı şirket TransAsia'ya ait GE222 sefer sayılı uçak Koasiung'tan Mogang'a doğru gitmek üzere havalanmıştı.