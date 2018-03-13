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Uçak kazasında ölen Urfalı'nın acı haberi, anneannesini gözyaşlarına boğdu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerden Burcu Gündoğar Urfalı’nın acı haberini alan, Çanakkale’nin Bayramiç İlçesinde yaşayan anneannesi Bilge Sadiki (75), g

13 Mart 2018 16:53

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelirken İran\'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerden Burcu Gündoğar Urfalı’nın acı haberini alan, Çanakkale’nin Bayramiç İlçesinde yaşayan anneannesi Bilge Sadiki (75), gözyaşlarına boğuldu.
Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, içinde iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, 7 kız arkadaşı, 2 pilot ve 1 hostes ile geçen pazar akşamı İran’da düşmüş ve toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı’nın anneannesinin, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Bayramiç’te oturan anneanne Bilge Sadiki, torununun acı haberiyle yıkıldı. Bilge Sadiki ve erkek kardeşi Bekir Bider, cenaze törenine katılmak üzere İstanbul’a gitti. Bekir Bider, \"Uçak kazasında ölen Burcu, ablamın torunuydu. Ölümü ailemizi yasa boğdu\" dedi.
Bayramiç’teki Bider Pasajı’nın da sahiplerinden olan anneanne Bilge Sadiki’nin, ilçenin kurucusu olarak bilinen Hadımoğlu Ailesi\'nin mensubu olduğu öğrenildi.

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