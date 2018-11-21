Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (2)

AĞABEYİ, MERVE\'NİN CENAZESİNİ TESLİM ALDI

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun\'un cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi ve DNA testlerinin yapılmasından sonra yakınlarınca teslim alındı.

Eğitmen pilotun cenazesini oğlu Uğur Yılmaz teslim aldı. Uğur Yılmaz\'ı, babasının meslektaşları yalnız bırakmadı.

Kazada can veren Merve Altun\'un cansız bedenini teslim alan yakınları arasında ise pilot olan ağabeyi Bülent Altun da yer aldı. Bülent Altun, cenaze aracının önüne oturup, taziyeleri kabul etti.

Merve Altun\'un en büyük hayali, ağabeyi Bülent Altun gibi pilot olmak ve onunla birlikte uçabilmekti.

Cenazeler ilk olarak Aydın Çıldır\'daki uçuş eğitim merkezine götürüldü. Buradaki törenden sonra Hamdi Yılmaz\'ın cenazesi, memleketlerine götürülecek.

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



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