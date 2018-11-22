Uçak kazasında ölen pilot, Kayseri'de son yolculuğa uğurlandı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - AYDIN Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan, tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz (50), memleketi Kayseri\'de gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26\'da Denizli\'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında \'acil durum\' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına dün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un da cansız bedenlerini buldu. Olay yerindeki ilk incelemeden sonra cenazeler, Karacasu Devlet Hastanesi\'ne, buradan da İzmir\'deki Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Pilot ve öğrencisine, burada DNA testi yapıldı.

EŞİ CENAZEDE FENALAŞTI

Pilot Hamdi Yılmaz\'ın cenazesi, dün gece, özel uçakla İzmir\'den Kayseri\'ye getirildi. Cenaze, pilotun oğlu Uğur Yılmaz ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Hamdi Yılmaz için bugün öğle vakti Melikgazi ilçesindeki Hunat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Hamdi Yılmaz\'ın eşi Necla Yılmaz, oğlu Uğur Yılmaz, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda pilot katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kayseri Garnizon Komutanlığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Hava İş Sendikası ile sivil havacılık şirketleri tarafından cenazeye çelenk gönderildi. Necla Yılmaz ve oğlu Uğur Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Uzun süre gözyaşı dökerek, fenalaşan Necla Yılmaz, sedyeye alındı ve taziyeleri burada kabul etti. Hamdi Yılmaz\'ın cenazesi, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Günve\'nin kıldırdığı namazın ardından Argıncık Mahalle Mezarlığı\'na götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hamdi Yılmaz\'ın, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı\'nda uzun süre hava uçak bakım teknisyeni olarak görev yaptığı ve Türk Hava Kuvvetleri\'nden 1986 yılında emekli olduğu öğrenildi.



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