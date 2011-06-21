-UÇAK KAZASINDA ABLA KARDEŞ KURTULDU MOSKOVA (A.A) - 21.06.2011 - Rusya'da, 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında 9 yaşındaki bir çocukla ablası kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü, Petrozavodsk Havalimanı yakınlarındaki kazada çocukların Oskana ismindeki annelerinin öldüğünü, 9 yaşındaki Anton Terekin ile 14 yaşındaki Anastassia Terekina'nın yaralılar listesinde bulunduğunu belirtti. Bakanlık sözcüsü, kardeşlerin Petrozavodsk Hastanesinde tedavi altında olduğunu kaydetti. 9 kişilik mürettebattan sadece bir hostesin hayatta kaldığı belirtiliyor.