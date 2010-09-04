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Dünya

UÇAK KAZASINDA 9 ÖLÜ WELLİNGTON (A.A)

04 Eylül 2010 10:40

-UÇAK KAZASINDA 9 ÖLÜ WELLİNGTON (A.A) - 04.09.2010 - Yeni Zelanda'da paraşüt okuluna ait küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi öldü. Polis, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'na düşen uçakta bulunan bir pilotla 8 yolcunun hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, uçağın Fox Glacier bölgesindeki bir pistten havalandıktan sonra meydana gelen patlamadan sonra yanarak düştüğünü söyledi. Uçaktaki kişilerin yaşları, cinsiyetleri ve uyrukları hakkında bilgi verilmedi, ancak polis uçağın Yeni Zelanda'da üretilen sabit kanatlı Fletcher tipi bir uçak olduğunu ifade etti.

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