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Yaşam

Uçak kazası kurbanları hangarda anılacak

Hollanda'da, Tekirdağ uçağının düşmesi sonucu ölenler için 7 Mart Cumartesi günü anma töreni yapılacak.

05 Mart 2009 02:00

Hollanda'da, Tekirdağ uçağının düşmesi sonucu ölenler için 7 Mart Cumartesi günü anma töreni yapılacak.

THY Tekirdağ uçağının İstanbul-Amsterdam seferini yaparken geçen hafta Schiphol Havaalanı yakınlarında düşmesi sonucu yaşamını yitirenler ve yaralananlarla yakınları için 7 Mart Cumartesi günü anma toplantısı yapılacak.

Haarlemmermeer Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, toplantı saat 12.00'de Schiphol Havaalanı'nda bulunan bir uçak hangarında düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Guusje ter Horst'un da katılacağı anma toplantısı, NOS televizyonu tarafından canlı olarak yayınlanacak.

THY'nin geçen hafta Amsterdam'da düşen uçağında dördü mürettebattan 5 Türk ile 4 ABD vatandaşı yolcu yaşamını yitirmiş, 100'e yakın kişi yaralanmıştı. Kazada yaralananlardan halen biri kritik durumda 28 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

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