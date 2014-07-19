Uçak kazası gizemini koruyor



Almanya, Fransa ve Polonya, Ukrayna'da BM Güvenlik Konseyi'nden de önce acil bir ateş yapılması çağrısında bulundu. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius ve Radoslaw Sikorski, ortak açıklamalarında ordu ve ayrılıkçılar silah bıraktığı takdirde, kaza bölgesinde kapsamlı incelemelerin mümkün olabileceğini kaydetti.

Açıklamada, uçağın gerçekten vurulup düşürüldüğü tespit edilirse, sorumluların cezalandırılmasını istediler.

ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'den sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de kaza hakkında bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep etti. Şi'nin açıklamasında gerçeğin bir an önce gün ışığına çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Obama, olay sonrası Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Avustralya Başbakanı Tony Abbott ile de görüşmeler yaptı. Obama'nın Merkel ile ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ele aldıkları kaydedildi.

AGİT bölgede

Gizemini koruyan kazada 283 yolcu ve 15 mürettebat hayatını kaybetmişti. AGİT gözlemcileri, cuma günü kaza bölgesine ulaştılar. AGİT sözcüsü, bazı enkaz parçalarını gördüklerini ancak çok serbest hareket edemediklerini bildirdi.

Sözcü, ayrıca AGİT'in kaza bölgesinde hiçbir parçanın yerinin değiştirilmemesi talebine ise çok uyulmadığını kaydetti.

Öte yandan, Malezya'dan bir soruşturma komisyonunun da kaza bölgesinde incelemeler yapacağı belirtildi. Komisyonun başında ise Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai bulunuyor.

AIDS araştırmacıları öldü

Kurbanlar arasında Melbourne'da Dünya AIDS Konferansı delegeleri de olduğu bildirildi. Ancak kazada hayatını kaybedenlerin kaçının konferansa katılmak için yolda olduğu henüz belli değil. Basında çıkan haberlerde uçaktaki 100 kişinin AIDS Konferansı'na gitmek üzere uçakta bulunduğu yazılmıştı.

Delegeler arasında Hollanda'dan tanınmış AIDS araştırmacısı Joep Lange ve eşi Jacqueline van Tongeren, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sözcüsü Glenn Thomas, AIDS Action Europe adlı kuruluşun direktörü Lucie van Mens ve meslektaşı Maria Adriana de Schutter ve ayrıca Stop Aids Now adlı örgütten Pim de Kuijer de bulunuyor.

Obama'ya göre kaza değil

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna'da düşen uçakla ilgili açıklamasında, şu ana kadarki delillerin uçağın Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği bir bölgeden fırlatılan füzeyle vurulduğuna işaret ettiğini söyledi.

Bunun küresel bir trajedi olduğunu ve olaya dair güvenilir bir uluslararası soruşturmanın yürütülmesi gerektiğini belirten Obama, bunun Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ilk uçak olmadığını, son birkaç hafta içerisinde Rus destekli ayrılıkçıların Ukrayna uçaklarını düşürdüğü başka vakaların da yaşandığına dikkati çekti.