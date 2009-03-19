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Yaşam

Uçak kazalarında bilanço ağır

Dünyada geçen yıl içinde tarifeli uçak seferleri sırasında meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı, önceki yıla göre yüzde 25 azaldı.

19 Mart 2009 02:00

Dünyada geçen yıl içinde tarifeli uçak seferleri sırasında meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı, önceki yıla göre yüzde 25 azaldı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne üye 190 ülkeden gelen veriler, 2008'de uçak kazalarında ölenlerin sayısının 439 olduğunu gösteriyor. Bu sayı, 2007'de ise 587 idi. Veriler, 2008'de can kaybına yol açan 11 kaza meydana geldiğine işaret ediyor.

Örgüt tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyada 1990 yılından bu yana kaza oranı sürekli azalıyor. Şöyle ki, 1990'da 10 milyon seferde 19 olan kaza oranı, geçen yıl 4'e düştü.

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