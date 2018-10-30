Uçak kazalarında 10 ayda 912 kişi yaşamını yitirdi

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Endonezya’da dün başkent Jakarta\'dan kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen uçakta 189 kişinin yaşamını yitirdi. Son uçak kazasıyla birlikte dünya genelinde bu yıl uçak kazalarında 912 kişi yaşama veda etti.

Aralarında geçen Mart ayında İran\'da düşen 11 kişinin yaşamını yitirdiği Türk iş jetinin de bulunduğu büyük ve küçük uçak kazaları yaşansa da, istatistiklere göre en güvenilir ulaşım aracı uçaklar olarak gösteriliyor.

2018 yılında meydana gelen ölümlü kazaların kronolijsi:

17 Ocak: Eskişehir\'den eğitim amaçlı kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CASA tipi askeri eğitim uçağının Isparta Yalvaç\'ta düşmesi sonucu üç asker şehit oldu

29 Ocak: Çin Hava Kuvvetleri’ne ait Shaanxi Y-8GX-3 tipi uçak Çin\'in Guizhou Eyaleti, Zhengchang yakınlarındaki araziyi düştü.Kazada 5 mürettebat ve 7 asker yaşamını yitirdi

11 Şubat: Rus Saratov Havayolları’na ait içinde 65 yolcu ve 6 mürettebat bulunan An-148-100B tipi uçak Rusya\'nın Stepanovskoye yakınlarında araziyi düştü.Kazada 71 kişi yaşamını yitirdi

18 Şubat: İran Aseman Havayolları’na ait Tahran’dan Yasuj kentine giden ATR 72-212 tipi uçak Yasuj Havaalanı\'nın kuzeydoğusundaki Dena Dağı\'na düşmesi sonucu 66 kişi yaşamını yitirdi

6 Mart: Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Antonov An-26 tipi askeri kargo uçağının Suriye\'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düşmesi sonucu 39 kişi yaşamını yitirdi.

11 Mart: Kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet\'in idaresindeki Sharjah-İstanbul uçuşu yapan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran\'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.

12 Mart: Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları\'na ait DHC-8-402Q Dash 8 tipi uçak Nepal\'in başkenti Katmandu\'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı\'na iniş sırasında düştü.Kazada 51 kişi yaşamını yitirdi

11 Nisan: Cezayir Hava Kuvvetleri’ne ait Ilyushin Il-76TD tipi uçak Boufarik\'taki askeri üs yakınlarında düşmesi sonucu 257 kişi yaşamını yitirdi

15 Nisan: ABD’de Richmond-Staunton uçuşunu yapan Cessna 525 CitationJet’in ABD\'nin Crozet kuzeybatısındaki Albemarle İlçesinde dağlık araziyi düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

29 Nisan: Libya Hava Kuvvetleri’ne ait Sharara-Trablus uçuşunu yapan Lockheed C-130H-30 Hercules tipi uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

2 Mayıs: ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Savanah-Tuscon uçuşunu yapan Lockheed WC-130H Hercules tipi uçağın düşmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

2 Mayıs: Kolombiya polisine ait Beechcraft C-99 tipi uçağın, Tolima yönetim bölgesinin başkenti Ibague\'de düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

13 Mayıs: İrlanda’da meydana gelen Cessna 208 tipi uçak kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

15 Mayıs: Meksika’da meydana gelen Cessna 208 tipi uçak kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

16 Mayıs: Nepal’de Katmandu merkezli havayolu Makalu Air’e ait Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi

18 Mayıs: Küba Havayollarına ait Boeing 737-201 tipi yolcu uçağı, Havana Jose Marti Havalimanı\'ndan kalkıştan kısa süre sonra düştü.Kazada 112 kişi yaşama veda etti.

3 Haziran: Cezayir\'de askeriyeye ait C-130H-LM Hercules tipi askeri uçak Biskra Havalimanı\'nda sert iniş sonrası parçalandı.Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

5 Haziran: Kenya Kitale kentinden havalanan Nairobi’ye gitmek üzere havalanan Cessna 208 B tipi uçağın düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi

24 Haziran: Gine Cumhuriyeti\'nin merkezindeki Sougueta kentinde L-410UVP tipi uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

27 Temmuz: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Air Kasai’ye ait Antonov An-2R tipi kargo uçağı, ülkenin merkez eyaleti Kasai\'nin Tshikapa kentinde düştü.Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi

4 Ağustos: İsviçre’deki Alp Dağları\'nda seyir gezisi yapanları taşıyan Ju-Air\'e ait Junkers Ju-52 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

30 Ağustos: Etiyopya Hava Kuvvetleri’ne ait de DHC-6 Twin Otter 300 tipi uçak Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi

9 Eylül: Güney Sudan’da başkent Juba\'dan havalanan L-410UVP tipi uçak Yirol kasabası yakınlarında bir göle düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

29 Ekim: Endonezya Lion Air’e ait içinde 181 yolcu ile 8 mürettebatın olduğu Jakarta-Pangkal seferi yapan Boeing 737Max 8 tipi uçak kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.Kazada 189 kişi de yaşamını yitirdi.