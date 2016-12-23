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Dünya
Deutsche Welle

Uçak kaçırma eylemi sona erdi

Libya'da Sebha-Trablus seferini yapan uçağı kaçırarak Malta'ya indiren hava korsanları teslim oldu. Uçakta bulunan 111 yolcu ile 7 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

23 Aralık 2016 21:20

Afriqiyah Havayolları'na ait Libya uçağının Malta'ya kaçırılma eylemi sona erdi. Uçağı kaçıran iki hava korsanı Maltalı askerler tarafından elleri kelepçeli halde uçaktan indirildi. Malta Başbakanı Joseph Muscat Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eylemcilerin rehin aldıkları son kabin görevlileri ile birlikte uçağı terk ettiklerini bildirdi.

Söz konusu eylemciler daha önce yolcuların tamamını serbest bırakmıştı. Televizyon kameralarına yansıyan görüntülerde eylemcilerden birinin uçağın kapısından, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi dönemindeki Libya bayrağını salladığı görülmüş, eylemcilerin kimlikleri ve tam olarak ne talep ettikleri henüz netlik kazanmamıştı.

El bombası iddiası

Libya'nın Sebha kentinden başkent Trablus'a giderken güzergahından çıkan 8U209 sefer sayılı uçakta biri çocuk 28'i kadın toplam 111 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere 118 kişi bulunuyordu. Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti de olayın bir uçak kaçırma eylemi olduğunu ifade etmişti. Bazı basın organlarında verilen bilgiye göre uçağın pilotu, Valetta havalimanındaki kule görevlilerine, eylemcilerin uçağı havaya uçurma tehdidinde bulunduklarını bildirmiş, bazı kaynaklara göre de eylemcilerden biri yanında bir el bombası olduğunu iddia etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, ET/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Libya Sebha-TrablusMaltaHavayollarıLibyaMaltalıBaşbakanı Joseph Muscat TwitterMuammer KaddafiSebhaTrablusValettaDeutsche Welle Türkçe dpa/afp ET/BÖ

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