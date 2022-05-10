Uçak inmeyen havalimanları: Çalışanı var, yolcusu yok

Uşak, Çanakkale Gökçeada, Kocaeli Cengiz Topel ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır atıl durumda kalmaya devam ederken, onlarca personel görev yapmaya devam ediyor ve havalimanlarının giderleri de devletin kasasından karşılanıyor.

Uşak Havalimanı: Bu yıl hiç uçak inmedi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Uşak Havalimanı’nı 2020 yılında toplam 7 bin 500 kişi kullandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 2021 yılında sadece 52 yolcunun Uşak Havalimanı’nı kullandığı belirtildi.

Bu yılın ocak ve nisan aylarını kapsayan ilk dört ayında ise 83 personelin görev yaptığı, milyonlarca liralık araç ve gereçlerin bulunduğu havalimanı hiç kullanılmadı.

Balıkesir Merkez Havalimanı: Açıldığı günden bu yana hiç uçak inmedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı adı altında bir havalimanı bulunmasına rağmen iktidar, 2016'da yılında kente Balıkesir Merkez Havalimanı adı altında bir havalimanı daha yapma kararı aldı.

1 milyon yolcu sayısı hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı, 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak tamamlandı ve 2020 yılının şubat ayında açıldı. Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, havalimanına açıldığı günden bu yana hiç uçak inmedi. İki yıldır hiç tarifeli uçağın inmediği ve hiçbir yolcunun da uğramadığı havalimanında toplam 51 personel görev yapıyor.

Gökçeada Havalimanı: İki yıl hiç uçak inmedi

Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı da kullanılmıyor. DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2020 ve 2021 yılında 38 personelin görev yaptığı Gökçeada Havalimanı’na hiç yolcu uğramadı ve hiç tarifeli uçak seferi de düzenlenmedi.

Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal havalimanın açılışında yaptığı konuşmada, havalimanı için toplam 88 milyon 120 bin TL harcandığını açıklamıştı.

ilk tarifeli uçuş 12 Temmuz 2011'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildi ve dönemin Ulaştırma Bakanı Yıldırım tarafından haftada iki gün İstanbul'a tarifeli uçuşların yapılacağı duyuruldu. Ancak havalimanı sadece 3 ay kullanıldı ve Yıldırım’ın açıkladığı tarifeli uçuşlar sadece 3 ay yapıldı ve bir daha havalimanına hiç tarifeli uçak seferi düzenlenmedi.

Kocaeli Cengiz Topel: Bu yıl hiç yolcu inmedi

Kocaeli’deki Cengiz Topel Havalimanı’nı da 2021 yılında sadece 9 bin 252 kişi kullandı. Bu yılın ilk dört ayında ise 89 personelin görev yaptığı havalimanını hiçbir yolcu kullanmadı. Havalimanının inşaatına 1995 yılında başlandı ve 1999 yılında tamamlandı. Havalimanı, 17 Ağustos Gölcük depremi sebebiyle 11 sene gecikmeyle, 2 Kasım 2011 tarihinde yapılan törenle açıldı.