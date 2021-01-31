Uçak iniş yapamadı; bir yolcu panik atak geçirdi

Muğla'da rüzgar nedeniyle havada 20 dakika kalan uçakta panik atak geçiren yolcu hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Dalaman Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 18.00'de 90 yolcusuyla Muğla Dalaman Havalimanına kalkış yapan Türk Havayollarına (THY) ait TK2560 yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları yüzünden 19.15'deki inişini yapamadı.

Uçak, 20 dakika havada tur attıktan sonra 19.35'de havalimanına inebildi.

Uçakta panik atak geçiren bir yolcu, havalimanında hazır bekleyen ambulansla kontrol amaçlı Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.