Uçak gürültüsü kalp krizini tetikliyor

Uçak gürültüsü ile inme, kalp ve dolaşım yolları rahatsızlıkları arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Havalimanları çevresinde oturanlarda inme, kalp ve dolaşım yolları rahatsızlıklarının yüzde 10-20 arasında daha fazla görüldüğü belirtildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanı'na yakın bölgelerde yaşayan 3.6 milyon kişiyi kapsayan araştırma, uçak gürültüsünün en yüksek olduğu bölgelerdeki kişilerin inme, kalp ve dolaşım yolları rahatsızlıklarından hayatlarını kaybetme riskinin yüzde 10 ile 20 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmanın sonuçları "British Medical Journal"da yayımlandı. Araştırma çerçevesinde, Sivil Havacılık Dairesi'nin 2001 yılında gürültü seviyeleriyle ilgili verilerin kullanıldığı, söz konusu verilerin, uçak gürültüsünün 50 desibeli geçtiği Londra'nın dışındaki 9 bölge ve 12 ilçeyi kapsadığı belirtildi.

Araştırma, uçakların tasarımı ve rotalarındaki değişikliklerden ötürü buralarda daha az insanın çok yüksek gürültüden (63 desibelin üzerinde) etkilendiğini vurguladı.

ABD'de yapılan bir diğer araştırma, ülkede 89 havaalanı yakınında yaşayan kişilerin, kardiyovasküler rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılma oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, araştırmaların fiilen uçak gürültüsünün, kalp hastalığına ve inmeye neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.