-UÇAK GEMİSİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI MARMARİS (A.A) - 08.02.2011 - Dünyanın en büyük savaş gemilerinden ABD Donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisi sıkı tedbirler altında Marmaris limanına demirledi. Sabah saatlerinde Marmaris'e gelerek açıkta bekleyen gemi için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Geminin etrafında şamandıra ve dubalardan oluşan yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda güvenlik çemberi oluşturuldu. Uzunyalı Sahiline bir kaç gün önceden getirilen güvenlik sistemini kuran firma görevlilerinden Ateş Sualtı, ''Duba ve şamandıralardan oluşan bu sisteme alarga gemi güvenliği deniliyor. 150'şer metreden oluşan 16 adet parçadan oluşuyor. Sekizgen olarak geminin etrafını güvenlik çemberine alacağız'' dedi. Şamandıra ve dubaları 8 tır ile İstanbul'dan getirdiklerini ifade eden Sualtı, yapılan çalışmanın büyük bir organizasyon gerektirdiğini söyledi. Tekneler tarafından taşınan güvenlik şeridi parçalarının geminin etrafını çevreleyecek şekilde denizde birbirleriyle birleştirildiği görüldü. İki Sahil Güvenlik botunun geminin etrafında dolaşarak güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Bu arada, askerler gruplar halinde tur tekneleriyle limana taşınmaya başlandı. Askerler Marmaris Kapalı Çarşısı'nı gezerek alışveriş yaptı.