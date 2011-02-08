T24 LogoT24 Logo
Yaşam

UÇAK GEMİSİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI MARMARİS (A.A)

08 Şubat 2011 14:59

-UÇAK GEMİSİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI MARMARİS (A.A) - 08.02.2011 - Dünyanın en büyük savaş gemilerinden ABD Donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisi sıkı tedbirler altında Marmaris limanına demirledi. Sabah saatlerinde Marmaris'e gelerek açıkta bekleyen gemi için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Geminin etrafında şamandıra ve dubalardan oluşan yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda güvenlik çemberi oluşturuldu.  Uzunyalı Sahiline bir kaç gün önceden getirilen güvenlik sistemini kuran firma görevlilerinden Ateş Sualtı, ''Duba ve şamandıralardan oluşan bu sisteme alarga gemi güvenliği deniliyor. 150'şer metreden oluşan 16 adet parçadan oluşuyor. Sekizgen olarak geminin etrafını güvenlik çemberine alacağız'' dedi.  Şamandıra ve dubaları 8 tır ile İstanbul'dan getirdiklerini ifade eden Sualtı, yapılan çalışmanın büyük bir organizasyon gerektirdiğini söyledi.  Tekneler tarafından taşınan güvenlik şeridi parçalarının geminin etrafını çevreleyecek şekilde denizde birbirleriyle birleştirildiği görüldü.  İki Sahil Güvenlik botunun geminin etrafında dolaşarak güvenlik önlemi aldığı gözlendi.   Bu arada, askerler gruplar halinde tur tekneleriyle limana taşınmaya başlandı. Askerler Marmaris Kapalı Çarşısı'nı gezerek alışveriş yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24