Uçak faciasında yeni iddia: Kaptanın kahvesine müshil atmış!

Germanwings uçağını düşüren yardımcı pilot Andreas Lubitz'in, kaptan pilotun kahvesine müshil koyarak tuvalete gitmesine sebep olduğu iddia edildi.
Geçen mart ayında, İspanya'nın Barcelona kentinden Almanya'nın Düsseldorf şehrine giden Germanwings havayolu şirketine ait uçak Fransa'nın güneyinde düşmüştü.
148 kişiyle birlikte Alpler'e çakılan uçağı, Alman yardımcı pilot Andreas Lubitz'in kasten düşürdüğü ortaya çıkmış ve ortaya birçok iddia atılmıştı.
Yeni iddia ise, Lubitz'in kaptan pilot Patrick Sondheimer'ın kahvesine müshil koymuş olabileceği şeklinde.
Alman medyasında çıkan haberleri destekler nitelikte bazı bilgiler, soruşturmayı yürüten Düsseldorf savcılığı tarafından Lubitz'in el konan bilgisayarından elde edildi.
28 yaşındaki Alman pilot, Sondheimer'ın tuvalete gitmesini sağlayarak uçağın kontrolünü ele geçirdi ve Airbus A-320'yi Fransız Alpleri'ne düşürdü.
Bilgisayardan elde edilen bilgilere göre; Lubitz, internetten idrar sökücü ilaçlar konusunda aramalar yaptı.