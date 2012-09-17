Uçak kazasında ölüm riski en düşük koltuklar hangileri?

Bir uçak düştüğünde kokpite en uzak noktada bulunanların kurtulma şansının en yüksek olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Wayne Üniversitesi’nden bir ekip, Boeing 727 model bir uçakla 1.6 milyon dolara mal olan bir kaza deneyi uyguladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 170 kişilik yolcu uçağı, pilot James Slocum ve kabin ekibinin kontrolünde koltuklara yerleştirilen kukla yolcular ve 24 kamerayla birlikte havalandı. Başın kollar arasına alınıp dizlerin üstüne eğilme pozisyonunda ve emniyet kemeri bağlı; düşüş pozisyonunda olmadığı halde emniyet kemeri bağlı ve ne düşüş pozisyonunda ne de emniyet kemeri bağlı olmak üzere kukla yolcular üç şekilde oturtuldu. Meksika’nın Sonoro Çölü üstünde 600 metre irtifaya ulaşan uçaktan pilotlar paraşütle atladı ve uçak uzaktan kumanda kontrolüne girdi. Uçağın, yolcu uçağı kazalarının yüzde 80’inde görülen düşme şekli olan burun üstü çakılması sağlandı.



225 km hızla çakıldı



Düşüş esnasında uçak, saatte 225 kilometre hızla yere çakıldı ve dokuz saniyede parçalandı. Daha sonra hangi pozisyonda ve uçağın hangi bölümünde oturanlarda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu incelendi.

Uzmanlar, deney esnasında düşüş pozisyonu almasına rağmen kuklaların birçok eklem yerlerinin kırıldığını tespit etti. Gerçek bir kaza anında uçağın arka taraflarında ve doğru pozisyonda otursalar bile patlama veya yangın çıkması durumunda yolcuların kurtulma şansı düşebiliyor.

Burun üstü çakılan uçağın kokpiti çarpmanın şiddetiyle ana gövdeden ayrıldı.

Ana gövdeden kopan burun kısmı savrulurken, uçağın arka kısmı sağlam kaldı.



İlk 11 sırada oturanların hiç şansı yok



- Düşüş esnasında emniyet kemeri bağlı olanların hayatta kalma riski tüm yolculardan daha fazla.

- Emniyet kemeri bağlı olduğu halde düşüş pozisyonda oturmayanların kritik kafa darbeleri alma riski çok yüksek

- Emniyet kemeri bağlı olmayanların ise hayatta kalma şansı yok

- First-class yolcuları kapsayan ilk 11 sırada oturanların hayatta kalma şansı yok. Dolayısıyla bu model uçak tam doluyken 66 yolcu ve kokpittekiler hayatını kaybetmiş olacaktı.

- İlk 11 sıradan sonraki ilk beş sıra çarpmayı yerçekimi kuvvetinin 12 katı gücünde hissediyor. Burada oturanların kurtulma şansı çok düşük.

- Uçağın arkasına doğru çarpmanın şiddeti geriliyor. Orta sıralarda oturanlar şiddeti yerçekimi kuvvetinin 9, daha arkalardakiler ise 6 katı hissediyor. Arkadaki yolcular daha şanslı.



Kurtulmak için ne yapılmalı?



1- Acil çıkış kapısının yakınındaki beş sıradan koltuk alın.

2- Olası bir suya düşüşte vücut sıcaklığını korumak için ince giyinmeyin.

3- Kalkış öncesi talimatları dinleyin.

4- Obez ve yaşlılar daha kısıtlı hareket ettiğinden oturdukları yerlere dikkat edin.

5- El bagajınızda hava filtreleyiciyle gaz maskesi bulundurun.