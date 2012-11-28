Uçak denize düştü, yolcuların tamamı kurtuldu!

Komor Adalarının başkenti Moroni'den havaalanan Embraer tipi uçak kalkıştan 5 dakika sonra denize düştü. Uçakta bulunan 29 kişinin tamamı kurtuldu.

Uçakta bulunan askeri bir yetkili, kalkıştan sonra uçaktan yakıt aktığını fark ettiğini ve bu konuda pilota bilgi verdiğini söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre pilot geri dönmeye karar verirken, karaya yetişemeden uçak denişe düştü.

Komor Adaları Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Ebu Muhammed Ali yaptığı açıklamada uçakta 25 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu ve hepsinin de sağ kurtulduğunu ifade etti.

Sadece pilotun başından yaralandığı aktarılken, kaza sonrası arama kurtarma çalışmalarının çoğunun çevredeki balıkçılar tarafından yapıldığı.