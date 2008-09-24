Uçağıyla uçtuğu 'Fener'i denetledi!

Deniz Feneri'ne soruşturma



Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin denetimiyle görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanı Şentürk Uzun’un, derneğin kiraladığı uçakla Endonezya’ya gittiği ortaya çıktı. Şentürk Uzun, Deniz Feneri Derneği’nin 3 Eylül'de düzenlediği iftar yemeğine de katılmıştıDeniz Feneri e.V.’nin Almanya’daki gurbetçilerden topladığı paraların amacı dışında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’ne yönelik denetim başlatmıştı. Denetimi yürüten Dernekler Dairesi’nin başkanlığını yapan Şentürk Uzun’un, 2005 yılının sonunda yaşanan tsunami felekatenin ardından Deniz Feneri’nin kiraladığı uçakla Endonezya’ya giden heyette de yer aldığı ortaya çıktı.Şentürk Uzun, Deniz Feneri Derneği’nin 3 Eylül 2008 tarihinde Pursaklar’da düzenlediği iftar yemeğine de katılmıştı. İftar yemeğine Uzun’ın yanısıra, AKP Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk, Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Kurtoğlu, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da iştirak etmişti.MHP Bursa Milletvekili Hamit Homriş, Şentürk Uzun’un Deniz Feneri Derneği’nin iftar yemeğine katılmasını TBMM gündemine getirmişti. Homriş, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Uzun’un iftar yemeğe katılmasının derneğin denetlenmesi sürecine olumsuz etkisi olup olmayacağını sormuştu. Homriş, “Bu kişileri devlet adamlığına yakıştırıyor musunuz? Deniz Feneri Derneği’nin diğer illerde verdiği iftar yemeklerine de bürokrasiden katılımların olduğu duyulmaktadır. Bunlardan haberiniz var mı? Varsa işlem yaptınız mı” sorularını yöneltmişti.Şentürk Uzun, 2006 yılının ocak ayında yazdığı bir raporda da Kızılay’ı eleştirirken Deniz Feneri’ne övgüler düzmüştü. Uzun, Kızılay’ın yaptığı deprem evlerinin yıkılabileceğini yazmıştı.İçişleri Bakanlığı’nın, denetlediği derneğin uçağına binip iftarına katılan Şentürk Uzun’la ilgili herhangi bir işlem yapma gereği duymadığı öğrenildi.