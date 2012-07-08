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'Uçağın parçaları dağınıktı ama pilotların naaşı yanyanaydı'

Tufan Turanlı, Suriye tarafından 23 Haziran’da düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın 2 gün 4 saatte bulunduğunu söyledi

08 Temmuz 2012 13:13

Suriye’nin düşürdüğü Türk uçağının pilotlarının naaşını bulan Nautilus gemisinin Türkiye sorumlusu Tufan Turanlı, 1260 metre derinlikteki uçağın parçalarının dağınık bir şekilde tespit edildiğini söyledi. Turanlı, “Şehitler bulunduğunda birbirine yakındı” dedi.
 
''Nautilus'' araştırma gemisinin Türkiye sorumlusu ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) Başkanı kaptan Tufan Turanlı, Suriye tarafından 23 Haziran’da düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın 2 gün 4 saatte bulunduğunu söyledi.

Turanlı, şöyle konuştu:

''2 gün 4 saat gibi kısa sürede uçağı bin 260 metre derinlikte 'Hercules' ve 'Argus' isimli sualtı robotuyla tespit eden 'Nautilus' gemisi araştırmacıları, 3 vardiya çalışarak görev yaptı. İlk 12 saatte uçağın motorları başta olmak üzere ana parçalarını görüntüleyen araştırmacılar, devam eden sualtı görüntüsel kayıtlama sırasında iki pilotumuzun naaşını tespit etti.
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Nautilus'ta bu çalışmalarda 21 bilim adamı ve 16 gemi personeli görev aldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasını takiben 'Nautilus' ekibi, şehitlerimizi çıkararak çalışmalarımıza destek veren Deniz Kuvvetleri'ne teslim etti.''

Nautilus'un Türkiye sorumlusu Tufan Turanlı, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada ise “Şehitlerimizi bulduğumuzda ilk önce onları bulmuş olmanın bir rahatlığı geldi. Ardından bir üzüntü bastırdı. Sonra Allah’a şükür şehitlerimizi yine de bulduk ama keşke canlı bulabilseydik hissine kapıldım. Bir yandan diyordum ki, tanıdığım bazı arkadaşlardan biliyorum naaşları bulunamadığı için yıllarca bunalımdan kurtulamayanlar var. Hiç olmazsa şehitlerimizi bir düşman toprağında bırakmadan alabilme imkanımız oldu” diye konuştu.

Uçak parçalarının dağınık olduğunu belirten Turanlı, “Şehitler bulunduğunda birbirine yakındı. Uçağın parçalarının yoğun olduğu alanlar vardı. Toplam 50 bin metrekarelik bir alanda çalıştık” dedi.


Titanic'i bulmuştu


Amerikan Deniz Araştırmaları Vakfı'na ait ''Nautilus'', Ege ve Akdeniz'de araştırmalar yapmak amacıyla 2008 yılından beri Türkiye'de bulunuyor. Uzunluğu 65 metre, genişliği 10 metre olan dünyanın en ünlü araştırma gemisi ''Nautilus''un sahip olduğu donanım, ''Titanic'' başta olmak üzere ''Bismark'', ''Lusitania'' gibi birçok tarihi geminin bulunmasında da kullanıldı.

En son teknoloji ürünü, uzaktan kumandayla yönetilen ve deniz altında binlerce metre derinlikte araştırma yapma imkanı veren ''Hercules'', ''Argus'', ''Diana'' ve ''Echo'' araçlarıyla donanımlı olan geminin, sahip olduğu özel aydınlatma ve 6 standart kamerayla deniz altında belli bir bölge taranabiliyor.

İki yüksek çözünürlüklü sonar tarama cihazına da sahip olan araç, aynı zamanda indiği derinliklerden numune toplayabiliyor.

''Nautilus'', Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait RF-4 uçağının arama çalışmalarına katılmak üzere 29 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkmıştı.

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