Uçağın nakledildiği Yomra'daki projede, yıkımlar başladı

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Yomra ilçe belediyesince gerçekleştirilen \'Kent meydanı\' projesinde ilk kazma vuruldu, yıkım çalışmalarına başlandı. 15 milyon lira ödeme ile kamulaştırılan proje alanında, 3 bin araçlık otopark, iş yerleri, saat kulesi ve millet kıraathanesi yapılacağı belirtildi. Trabzon Havalimanı\'ndaki kaza sonrası hizmet dışı kalıp hurdaya çıkan uçağın gövdesinin \'millet kıraathanesi\' olarak hizmet vermesi amacıyla TIR\'la taşınıp konulduğu alanda yürütülen projenin, 1 yılda tamlanması hedefleniyor.

Yomra Belediyesi\'nce başlatılan \'Kent meydanı\' proje kapsamında kamulaştırılan alanların yıkılarak, 3 bin araçlık otopark, iş yerleri, saat kulesi ve millet kıraathanesi yapılması planlandı. 15 milyon liraya mal olan projede, kamulaştırma işlemi sona eren 27 dükkan ve 28 dairenin yer aldığı bina ve yapılarda iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başlanıldı. Trabzon Havalimanı\'na geçen 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından \'millet kıraathanesi\' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının da yer aldığı alanda proje ile ilçenin yeni bir çehreye kavuşması da hedeflendi. Projenin, 1 yılda tamamlanması da amaçlanıyor.

\'UÇAK PROJEMİZLE BİRLEŞTİRDİK\'

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yapılan proje ve yatırımlarla kentin açılır penceresi olduklarını belirtti. Sağıroğlu, \"Yomra ilçemiz Trabzon’un parlayan yıldızı. Gerek devlet yatırımları gerek özel sektör yatırımları ile birlikte Trabzon’un açılır penceresiyiz. Eğitimde, sağlıkta, turizmde ve sporda şampiyon bir ilçeyiz. Böyle gözbebeği konumunda olan ilçenin kent meydanı yoktu. Bu dönem seçim beyannamemizde olmamasına rağmen meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız ve teknik ekibimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk ve kent meydanı projesi ortaya koyduk. Projemizle birlikte uçak projemizi de birleştirdik. Projemizle birlikte ilçemizin büyük sorunlarından bir tanesi olan otopark sorununu da tarihe gömmüş olacağız. Artık belediyeler kendi kaynaklarıyla birlikte personel maaşlarını karşılamalıdır. Projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

UÇAK İLÇEYE NAKLEDİLMİŞTİ

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak\'ta, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi\'ne tahsis edilen uçağın \'Millet Kıraathanesi\'ne dönüştürülmesi planlandı. Uçak geçen ay gece saatlerinde yüklendiği TIR\'la Yomra ilçesine götürülmüştü.

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