Uçağın motoru konteyneri 'emdi'

ABD'nin Los Angeles kentinden Japonya'ya giden uçağın motoruna, kalkışa geçtiği sırada bir konteyner kaçtı. Havalimanı kulesi, motorun yarattığı vakum etkisiyle, yakında duran konteynerin uçup motora yapıştığı olayda bir felaketi kılpayıyla önledi.



Los Angeles Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek için pistte harekete geçen 245 yolculu Japon Havayolları'na ait Boeing 747 uçağın motoruna kaçan konteyner ilk aşamada pilot tarafından fark edilemedi, ancak dışarıdan durumu gözleyen kule, hemen polisi alarma geçirdi.



Uçak havalanmadan polis tarafından durdurulduğu için bir felaketin önüne geçildi. Uçakta bulunan yolculardan Avustralyalı Carol Van Schellen, "Pencereden dışarı bakıyordum. Birden polisin uçağa eskortluk yaptığını fark ettim. Tuhaf birşey var diye düşünürken, polisin bizi durdurmaya çalıştığını fark ettim. Sonra pencededen daha dikkatli bakınca motorlardan birinin içinde bir konteyner olduğunu gördüm" dedi.



Los Angeles'tan Japonya'ya giden uçağın 245 yolcusu ve 18 personeli bulunuyordu. Yetkililer uçak kalkışa geçtiği anda motorun çok daha hızlı çalıştığını ve yakınında bulunan eşyaları içine çekme gücünün yüksek olduğunu belirtti.