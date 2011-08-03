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Yaşam

UÇAĞIN MOTOR KISMINA KUŞ GİRDİ SAMSUN (A.A)

03 Ağustos 2011 18:55

-UÇAĞIN MOTOR KISMINA KUŞ GİRDİ SAMSUN (A.A) - 03.08.2011 - Samsun-Berlin seferini yapan Alman Hava Yolları'na ait uçak, motor kısmına kuş girmesi sonucu 151 yolcusu ile kalkış yaptığı Çarşamba Havaalanı'na döndü. Samsun-Berlin seferini yapan Alman Hava Yolları'na ait uçak 151 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Çarşamba Havaalanı'ndan bugün saat 00.30'da hareket etti. Uçak, Bafra üzerindeyken motor kısmına kuş girmesi sonucu kalkış yaptığı Çarşamba Havaalanı'na döndü. Çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu yolcular, Alman Hava Yolları'nın gönderdiği bir başka uçak ile saat 03.00'te Berlin'e hareket etti. Motor kısmına kuş giren uçağın ise halen Çarşamba Havaalanı'nda bakım ve onarımının yapıldığı belirtildi.

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