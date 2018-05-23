Uçağın kalkışı sırasında yıldırım düştü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseldiği sırada yıldırım düştü. Uçağın çok yakınında gerçekleşen yıldırımın düşme anı kamera ile görüntülendi.

Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı, dün akşam saat 20.00\'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım uçağın çok yakınından geçti. Uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir bölge yakınındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşanmadığını ve zamanında Ankara\'ya indiğini belirtti.

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