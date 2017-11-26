UÇAĞIN KABİN BASINCI DÜŞTÜ, PİLOT ACİL DURUM BİLDİRDİ

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Anadolujet\'e ait yolcu uçağı seyir halindeyken, kabin basıncı düştü. Uçağın pilotu acil durum bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Jet\'in TC-SBP kuyruk tescilli, Boeing 737-800 tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak üzere 3 saatlik bir rötarla Samsun\'dan havalandı. Havalandıktan bir süre sonra uçağın kabin basıncında düşme meydana geldi. Bunun üzerine uçak Ankara kuzeyinde 15 feet\'e ardından da 10 bin feet\'e kadar alçalmaya başladı. Bu arada uçağın kaptan pilotu, Hava Trafik Kontrol Kulesi\'yle irtibata geçerek acil durum bildirdi. Yaşanan kabin basıncı azalması bir süre sonra normale dönmesi üzerine uçak sorunsuz bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı\'na inişini gerçekleştirdi.

İNCELEMERDE HERHANGİBİR OLUMSUZLAĞA RASTLANMADI

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"TK 7237 Anadolujet\'in Samsun-Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında kabin basıncı sorunu yaşanmıştır. Yaşanan sorun sonrasında bir müddet alçalışa geçen uçak kabin basıncının normale dönmesi üzerine uçuş planına uygun şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı\'na inişini gerçekleştirmiştir. İniş sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yolcularımız seyahatlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamıştır.\"



