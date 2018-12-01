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Dünya

Uçağın havadayken sökülen motor kaplaması yolcu tarafından fark edildi

Olayda, uçakta bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebat yara almadan kurtuldu

01 Aralık 2018 21:58

Frontier Havayolları’nın bir yolcusu, şirkete ait Airbus 320 uçağının havadayken sökülen motor kaplamasını kameraya çekti.

USA Today gazetesinin haberine göre Frontier Havayolları'na ait Airbus 320 uçağı, Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 7.00'de (TSİ 18.00) Florida'daki Tampa kentine gitmek üzere havalandı. 

Uçak havalandıktan yalnızca birkaç dakika sonra uçağın içindeki yolcular, motorun kaplamasının söküldüğünü fark etti ve kabin görevlisine haber verdi.

Meydana gelen arıza nedeniyle pilot, Las Vegas'taki havalimanına dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Olayda, uçakta bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebat yara almadan kurtuldu.

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