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BBC Türkçe

Uçağın başüstü dolabına konan köpek öldü

Amerikan United Airlines havayolu şirketi, uçaklarından birinin başüstü dolabına hostesin talimatıyla konulan bir köpeğin öldüğü olayın "tüm sorumluluğunu" üstlendiklerini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan United Airlines havayolu şirketi, uçaklarından birinin başüstü dolabına konulan bir köpeğin öldüğü olayın "tüm sorumluluğunu" üstlendiklerini açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Bu, hiç yaşanmaması gereken trajik bir kazaydı" denildi.

Fransız buldoğu cinsi köpeği, Houston'dan New York'a giden uçaktaki bir hostesin başüstü dolabına koyduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, hostesin yolculardan birine, havayolu onaylı evcil hayvan taşıma kabını dolaba koymasını istedi.

Hostes daha sonra taşıma kabının içinde bir köpek olduğunu bilmediğini söyledi.

Şirketin yazılı açıklamasında "Bu trajedideki tüm sorumluluğu kabul ediyor ve aileye en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Böyle bir olayın tekrarlanmaması için neler yapılabileceği konusunda kapsamlı bir soruştunma başlattık" ifadeleri de yer aldı.

Köpeğin sahibi kadın yolcunun arkasında oturan Maggie Gremminger, "United hostesinin içinde canlı bir köpek bulunan köpek taşıyıcısını başüstü dolabına koymasını istediğini gördüm. Hostes ısrarla bunu yapmasını istedi ve sonunda kadın denileni yaptı. Uçuşun sonunda köpek ölmüştü. Kadın koridorda yere çökmüş ağlıyordu" dedi.

Uçaklardaki başüstü dolapları hava geçirmez değil, ancak ABD medyasındaki haberlerde köpeğin oksijensiz kalması sonucu öldüğü kaydedildi.

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