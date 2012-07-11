'Uçağımız optik algılayıcıyla hareket eden füzeyle vuruldu'

Askeri yetkililer, "Radar kaydı neden yok?" sorusuna "Suriye'nin uçağımızı radar güdümlü değil, optik algılayıcılarla hareket eden füzeyle vurduğu anlaşılıyor" dedi.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, Suriye tarafından düşürülen RF-4E keşif uçağının füzeyle vurulduğuna ilişkin "Herhangi bir izin bulmadığına" dair söylemlere askeri yetkililer açıklık getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaynakları "Uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin radar kayıtları yok. Çünkü uçak radar güdümlü bir füze vurulmamış. Dolayısıyla radara dayalı kayıtların olmaması çok doğal" diye konuştu.

Uçağın, optik algılayıcılarla hareket eden bir füzeyle vurulduğu kanaati ön plana çıkıyor. Keşif uçuşu yapan RF-4 uçağında radar uyarı sistemi bulunmasına rağmen füze, radar kilitlenmesiz fırlatıldığı için Türk jeti herhangi bir tehdit unsuru algılamadı. Füze radar sistemini algılayabilen RF-4 uçakları, manevra yaparak veya ateş topları olarak bilinen karşı koyucularla füzelerden kurtulabiliyor. Enkaza ait parçalarda yapılan ilk incelemelere göre uçağın bir uçaksavarla vurulmadığı görüşü korunuyor.

Füzenin uçağın yakınlarında infilak ederek hedefi etkisiz hale getirmiş olabileceğine dikkat çeken uzmanlar "Hedef, direkt olarak vurulmamış. Uçağın 8 parçaya ayrılması füzenin infilak etmesi sonucu oluşmuş izlenimi veriyor. Bu, füzenin radar güdümlü olmamasının da bir göstergesi. Radar güdümlü füzeler genellikle hedefi tam ortadan vurur" diye konuştular.

Uçaksavar kullanımlarında motorun da hasar alacağına vurgu yapan yetkililer, TSK'nın uçağın uluslararası sularda vurulduğu tezinde ısrarlı olduğunu belirtti. Uçağa ait parçaların aramalarına da Doğu Akdeniz'de devam ediliyor. ABD'ye ait araştırma gemisi Nautilus, önceki gün Bodrum'a döndü. Arama faaliyetine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Çeşme devam edecek.