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Yaşam

Uçağı yolcu indirdi!

Bangkok-Delhi seferini yapan uçağın pilotunun fenalaşması sonucu korku dolu anlar yaşandı

08 Mayıs 2015 13:02

Bangkok-Delhi seferini yapan 200'den fazla kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaptan pilotu uçuş sırasında fenalaştı. Korku dolu anların yaşandığı uçağı yolcular arasında bulunan başka bir pilot indirdi.

Jet Airways'in 92063 sefer nolu uçuşunda kaptan pilotun fenalaşması sonucu korku dolu anlar yaşandı. 

Acil iniş kararı alan yardımcı pilot Samir Malhotra'ın aradığı yardım ise uçaktaki yolculardan birinden geldi. Bangkok-Delhi seferini yapan uçakta bulunan yolculardan birinin Jet Airways şirketi için çalışan bir pilot çıkması olası bir facianın önüne geçti.

Kaptan pilota ilk müdahale yapıldığı sırada kokpite yönelen adam, Malhotra'nın da yardımıyla 200'den fazla yolcuyu taşıyan uçağı kimsenin burnu kanamadan Gandhi Uluslararası Havalimanı'na indirdi.

Fenalaşan kaptan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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